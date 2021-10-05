全球股市在美國政府關門危機的消息衝擊下走勢震盪，國際資金前進股票型基金也趨於謹慎，但仍不乏亮點。根據最新資料，新興亞洲基金買盤持續穩健，上周再以23.45億美元的資金淨流入，連續兩周蟬聯全球股票吸金王，且連續吸金周數已來到第七周，反映現階段資金相對看好亞股後市。

至於其他新興市場區域型基金資金動能則持續輪動，至於成熟市場買氣同樣分歧，美股基金上周資金動能再度由負翻正，轉流入12.3億美元，歐股基金則連兩周失血，不過單周失血收斂至8.06億美元。

摩根亞洲增長型產品經理張致寧表示，亞股今年以來漲勢雖略遜全球，不過統計1998年以來MSCI亞太（不含日本）指數各季度表現，第四季在傳統消費旺季效應帶動下平均漲幅達7.42％，明顯優於其他季度，加上目前亞股估值已低於長期平均，資金看好旺季題材和價值面優勢，有助亞股後續漲升動能。

張致寧認為，隨著全球經濟朝全面解封邁進，且被壓抑的潛在需求被釋放，預期高於趨勢增長動能將延續到明年底，這也讓企業獲利存在進一步上揚空間，從數字來看，可見到新興亞洲企業獲利持續回升，外部需求欣欣向榮的環境裡，當地出口帶動的經濟成長，提振營收與獲利成長速度。

據統計，亞洲（不含日本）企業今、明年獲利年增率分別可達44.7％和9.1％，由於市場尚未反映所有的企業獲利反彈，這也提供進一步上漲的基礎。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，依經驗來看，貨幣政策正常化對股市雖有影響但多偏短期，長期來說股市表現仍將回歸總體經濟與企業體質等基本面因子，在投資選股時仍應留意包括企業利潤率、營收獲利成長、現金流等企業體質相關，與是否受惠於當下如疫後復甦、政府刺激政策等題材。

美股方面，投信法人強調，統計過去20年VIX波動指數各季度變動，美股第三季往往波動較大，但進入第四季後將於趨於穩定，加上標普500指數自1928年第四季漲幅達2.68％，上漲機率高達73％，均明顯優於其他三個季度，預期旺季行情有助美股漲勢續航。

(時報資訊)