近期台股震盪拉回格局，4日加權指數收低16,408.35點、下挫0.98％。南亞科（2408）、智原（3035）兩檔半導體股逆勢上揚行情，南亞科股價震盪收高64.9元、上揚0.93％，智原收盤價109元、漲幅1.40％，可留意相關認購權證。

南亞科2021年前8月營收565.28億元，年增幅38.94％。2021年上半年稅後盈餘88.67億元及EPS2.88元，高於去年同期獲利51.48億元及EPS1.68元。

南亞科8月業績為三年來高點，但記憶體產業消息面有美光科技（Micron）高層日前表示，因個人電腦供應鏈長短料影響，保守看本季營運展望，南亞科8日將舉行法說會，市場緊盯其對產業景氣及營運看法。近期投信偏向加碼南亞科，自9月28日來連五日買超4,685張。

智原2021年前8月營收46.0億元，年增幅29.08％。2021年上半年稅後盈餘3.50億元及EPS1.41元，優於去年同期獲利1.82億元及EPS0.74元。

智原8月業績為近九年來單月新高，法人看因新冠疫情、中國開發自有晶片等需求，帶動委託設計（NRE）接案量提升，加以量產帶動權利金增加，下半年營運成動能強，市場也關注26日法說會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意