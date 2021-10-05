晶圓代工產能供不應求，全球半導體供應鏈短缺情況未解，預期晶片缺貨問題恐將延續到2023年，第四季半導體產業鏈持續漲價，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）及IC設計龍頭廠聯發科（2454）營運維持向上動力。

惟4日台積電、聯發科股價呈現一漲一跌，台積電下跌2元、跌幅0.35％，收在572元。聯發科則小漲7元，漲幅0.79％，收在892元。

觀察法人動向，外資持續提款台積電，賣超4,933張，投信買超942張，自營商買超641張，合計賣超3,350張。在聯發科部分，外資賣超501張，投信買超163張，自營商買超140張，合計賣超198張，呈現土洋對作。

法人指出，晶圓代工產能將一路吃緊到2022年底，已成業者共識，漲價也一波波。台積電在今年下半年，針對16奈米以上製程調整代工價格，但已談妥的訂單不變，而針對加量部分調整，漲幅約10～15％，為2021年來比較明顯的調漲，報價策略相對二線晶圓代工廠謹慎。

近期終端市場傳出些許雜音，但IC的新應用持續增加，且晶圓代工廠的產能也還沒有明顯放大，即使有部分產業的需求下滑，其他產業的需求訂單就會立刻補上，法人預期，晶圓代工的報價，仍可保持繼續向上。

至於IC設計廠部分，法人指出，目前接單報價因應晶圓代工的調漲，皆採浮動策略，即晶圓代工廠調升報價，IC設計廠也跟進漲價。

(時報資訊)

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