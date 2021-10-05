因美國恐對大陸提高關稅、大陸恒大事件及限電衝擊，台股4日再度下挫，一度跌破16,400點，所幸跌深收腳，終場守穩在整數關卡之上，電子股如矽智財（IP）大廠力旺（3529）、銅箔基板廠商台光電（2383）等有買盤進駐。

力旺4日股價上漲70元，漲幅3.67％，收在1,975元，重回5日及10日線。台光電4日小跌0.5元，跌幅0.24％，收在209.5元，跌勢趨緩。

外資日前發布報告指出力旺在半導體供應鏈中，不但具備穩固的產業地位，客戶滲透率也增加，規格升級，加上搶得更多市占，並將跟隨整體產業成長，上調力旺中期成長率到17％至18％，將複製過往的高營運成長力。

近期雖然大陸限電已衝擊電子業出貨，但力旺並未受到影響，時序進入第四季為進入授權金及權利金認列旺季，在授權金部分，力旺NeoFuse及NeoPUF安全IP方案已導入工業電腦、物聯網、雲端資料處理晶片等新興應用，新一代的NeoMTP全面打進無線充電、Type-C控制IC、微處理器（MCU）等供應鏈，下半年將帶來強勁成長。

力旺前八月合併營收16.75億元，年增35.7％，第三季及第四季續旺。同時，受惠於5G效應與客戶旗下產品製程升級，預期力旺今、明兩年營運將維持成長態勢。

在台光電部分，因昆山宣布限電政策，停止供應工業生產用電從9月26日中午12點至9月30日24點，台光電指出，昆山廠各廠已陸續恢復正常生產且停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產，另外預計假日或連假安排生產，以滿足客戶出貨需求。

在台光電本業上，法人考量5G相關移動式裝置滲透率提升以及伺服器和交換器明年新平台上市帶動規格升級，預計台光電明年新產能開出有望解決目前產能滿載情況，帶動營運走升。

同時看好台光電的網通基礎建設材料擴大占有率，使高速材料近三年出貨成長率優於同業。

(時報資訊)

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