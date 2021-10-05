英國近期持續受到貨運司機缺工的衝擊，在脫離歐盟後，原本來自歐盟的司機多已返回歐洲，不僅超市供貨受到影響，就連加油站供油也出現問題，導致民眾湧入加油站搶油，預料這種情況可能維持數月到聖誕節後，雖然英國政府緊急調派軍方支援，但仍舊無法抵擋民眾瘋狂搶購囤積的預期心理。

因此，日前公布緊急應變計畫，向外籍卡車司機發放臨時簽證，但由於期限過短不被接受，計畫重新調整為立即允許300名油罐車司機到英國，希望能儘快緩解加油站缺油的危機。

另外，近期天然氣價格飆升，自8月初以來已導致英國十家能源公司倒閉，能源危機在冬天前發生，預期英國政府將不得不介入、以解決能源公司接連倒閉的問題。

在英國數據方面，9月製造業PMI數據由前期的60.3來到57.1，優於市場預期的56.3；而對於10月5日將公布的服務業PMI數據，市場預期，將由前期的55衰退至54.6，若能和製造業PMI數據一樣優於預期，行情可望維持整理格局。

就技術面來看，近期富時100指數期貨維持在月季線上下約2％震盪整理。然而，隨國際利空消息頻傳，加上英國國內受缺工影響引發動盪，情勢對多方較為不利，先觀察最新的服務業PMI數據，等待多空進一步表態。投資人可多加利用期交所推出的富時100指數期貨商品進行交易，然而進場後須嚴守停損，避免行情震盪脫離整理區間。

(時報資訊)