台股4日開高後賣壓湧現，在港股上市的「恒大集團」、「恒大物業」無預警停牌衝擊下，加權指數大跌162點，終場收在16,408點，台指期則是一度下跌200點，觸及16,318點低點，終場下跌160點，以16,358點作收。專家普遍認為，大環境趨勢不明，市場信心不足，指數短線恐回測前低，現階段以中性偏空看待為宜。

在價差方面，台指期逆價差縮至47.35點。籌碼面上，三大法人對現貨賣超44億元，其中，外資賣超31億元，然對期貨，則是多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,880口、至11,157口。

富邦期貨指出，恒大利空未解，大陸能耗雙控限電影響持續發酵，加上美國總統拜登的兩大法案規模可能面臨縮水，大環境趨勢不明，市場信心仍偏不足，技術面月、季線反壓仍重，台股電子股仍面臨賣壓，加上美元升值，使得資金外移壓力升高，在台股下跌趨勢未明確反轉前，仍宜留意修正風險。

在自營商選擇權淨部位上，目前賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬餘口，4日下跌賣權OI增量卻大於買權。周選方面，買權OI持續往下履約價做增量布局，目前選擇權空方表態不變。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏空，周選偏空態勢，整體籌碼面中性偏空，短線台股將持續往下測試8月20日低點支撐位置。

永豐期貨研調表示，台股KD指標持續偏空下行，月季線呈空頭排列，上檔壓力大，多方走勢轉弱，投資人宜做好停損停利，以防短期波動。元富期貨也指出，指數4日由紅翻黑，跌破上周低點，終場以黑K棒作收、日K連二黑，短線可能進一步回測前低，在出現止跌訊號之前，以中性偏空看待為宜。

法人指出，台股目前維持在月、季線下弱勢整理，恐有回測萬六點年線關卡的危機，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮創波段低點，廣錠、光耀、VHQ-KY及宏易等今年來大跌餘六成，此外，融資斷頭賣壓大增，恐有多殺多賣籠待消化，投資人不宜搶短。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意