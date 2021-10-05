台股10月以來短短2個交易日市值就蒸發1.62兆元，除航運股成為重災區外，先前強勢的原物料股在短暫的多頭派對後回歸基本面，美國QE退場及升息隱憂浮現，群漲轉以個股表現，低本益比、低股價、高營收成長的「雙低一高」將成後續選股法則。

隨港股4日長假後重新開市首日因恒大集團無預警停牌重挫逾500點，連帶台股開高走低，航運指數大跌7.37％外，造紙、鋼鐵、橡膠、紡織、水泥、塑膠等原物料族群同樣未能倖免。

原物料族群因具備漲價效應與抗通膨題材，短線吸引多頭目光，但在大盤清裡浮動籌碼過程，族群性「齊漲」的格局也將轉變，上市櫃9月營收將在本周陸續公布，個股攻勢若要延續則需有實質獲利支撐。

統計本益比低於20倍、股價第三季經過修正，以及前八個月累計營收年增超過五成、4日成交量千張以上的原物料熱門股，包括世紀鋼、台化、宜進、中石化、大成鋼、台苯、南帝、宏益、威致、新光鋼、盛餘、聯成、聯發、運錩、燁輝、集盛等16檔個股。

其中世紀鋼受惠離岸風電題材因大陸「限電」問題增溫，加上全年營收因哥本哈根基礎建設基金（CIP）訂單挹注下，上看90億元，有望挑戰歷年新高紀錄，獲投信近四日持續加碼，股價4日逆揚7.52％。

倫元投顧分析師陳學進認為，市場信心已遭破壞，以及10日線、月線和季線呈現蓋頭反壓，欲扭轉市場信心及多方不利的結構仍要時間，在利空消散前，指數仍將有再探「萬六」或年線位置的風險，操作上應謹慎為之。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意