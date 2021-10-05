在漲價效應持續貢獻下，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）9月營收再度以4.40億元締造歷史新猷，月增2.57％、年增40.97％，2021年來累積營收直逼35億元關卡、達34.9億元，維持雙位數年增、幅度為38％。隨訂單能見度看到2022年第一季，公司對未來營運維持審慎樂觀，第四季營收可望較第三季更上一層樓，由手機PA（功率放大器）扮演成長動能要角。

面對大陸智慧型手機市場出現雜音，宏捷科表示，主要在於大陸5G手機銷售表現欠佳，但因為宏捷科九成客戶來自4G，因此影響程度其實並不大，而且目前看來，手機PA的需求依舊強勁，正好補上WiFi缺口，對第四季營收維持成長樂觀以待。

法人指出，WiFi大客戶自第三季起出現主晶片缺料狀況，目前仍未解，而此一現象對宏捷科單月營收的實際影響落在第四季，但在手機PA出貨的支撐下，預期宏捷科第四季營收仍有機會持續攻高，季增幅度看high-single digit百分比（高個位數，約7～9％）。

在9月產品組合上，WiFi占比維持35％、手機PA則為65％；其中，來自Cat.1 PA需求，也歸類於手機PA，目前以大陸為最大的市場，市場看好，相關領域未來將維持每年30～40％的穩定成長，因此被視為是宏捷科4G PA新藍海。

在月產能方面，宏捷科表示，9月單月產能維持1.5萬片，11月有機會再看到新產能的開出，維持2021年底月產能達1.8萬片的目標不變。關於整體擴產計畫，2022年全年目標為2.5萬片，所需機台皆已下訂排產中，陸續到位後，估將以每季1,000～1,500片的速度擴產。

至於熱門的低軌道衛星，宏捷科相關產品目前已通過客戶認證，目前持續針對良率改善，2022年有機會小量生產。

(時報資訊)

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