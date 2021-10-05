台股在短短六個交易日跌了約900點，短線跌深頗深，投資專家認為，台股短線再跌的空間有限，應有機會測底後回升，然而由於已經有不少個股股價早已領先落底，可逢低留意跌深股，若搭配上半年有獲利，且本益比（PE）偏低，股價估值低股，是逢低加碼好時機。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰建議，台股短線跌幅大，負乖離過大，因此，建議做短線的投資人可逢低搶短操作，至於中長線投資人則可視個股落底情況加碼，不建議長線投資人貿然追高。

依CMoney統計，近兩個交易日日股價KD值已落底交叉向上，且進一步篩選公司上半年營運有賺錢，每股獲利（EPS）為正數，計有宏遠、勤美、程泰、京城銀、王道銀行、雃博、鈞興-KY、雙鍵、祥碩、柏承、新麗等11檔上市股。其中，京城銀、王道銀行近兩個交易日更獲得法人買超1,300～1,400多張。

京城銀4日股價收41.5元、小漲0.12％，上半年EPS已達3.87元，股價估值相對低；柏承4日股價僅有21.9元、小跌0.9％，然上半年EPS已達1.25元，股價也相對偏低；程泰股價61.5，上半年EPS為2.82，以及鈞興-KY股價收100.5，上半年EPS為4.34元，都是有不錯獲利的好股。

(時報資訊)

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