不畏外資連五日賣超逾千億元，投信逆風連四日合計買超80.76億元，投信趁機撿便宜，為第四季展開新布局。篩選投信近四日合計買超兩億元以上，且呈現連四日以上買超股，可見投信持股信心十分堅強，投資專家認為，台股短線急跌幅度不小，有機會漸止跌回穩，投信買超股值得留意。

受到美國及中國各項利空消息衝擊，外資近五個交易日連賣，儘管4日外資賣超已縮減31.11億元，但累計五個交易日共賣超1,001.16億元，而投信扛起內資多頭大旗重責，近日買超台股不手軟，4日再買超11.44億元，累計連四個交易日買超達80.76億元。

投信近期對集中市場操作較偏向大型股，與過去以中小型股的操作模式略有不同，篩選投信近四個交易日合計買超逾兩億元以上的上市股計有22檔，再進一步篩選且投信連四日以上買超股計有台塑、群創、健策、友達、台泥、創意、聯發科、國泰金、台積電、南亞科、世紀鋼、中鋼等12檔，多分散在晶圓、IC設計、水泥、鋼鐵、DRAM、面板、金控等各重要電金傳三大族群各次產業的龍頭股。

近來面板報價有止跌回穩的跡象，跌深的面板雙雄同獲外資連續大買，投信對群創連十個交易日買超，且買超張數十分龐大，達15萬多張，對友達也是連九個交易日買超，買超張數8.8萬多張；受惠於油價大漲之賜，台塑更獲投信連18日買超3.3萬張以上。

街口投信表示，近期市場出現調整狀況，主因美國聯準會將實施（FED）減緩購債，以及對通貨膨脹的擔憂仍未解除，美債殖利率出現大幅彈升，高成長股以及科技類股獲利賣壓沉重，引發市場賣壓。

不過，街口投信分析，然而各國經濟持續解封，除先前美國將於11月放寬旅遊限制外，日本也將鬆綁對已經完全接種疫苗的入境旅客隔離措施，同時，在解除緊急事態宣言後，新首相即將推行振興政策。加上新冠Merck口服藥的正面訊息，有利於疫情控制。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意