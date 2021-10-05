中裕（4147）4日公告，受惠愛滋病新藥Trogarzo去年在歐洲上市，取得授權行銷夥伴Theratechnologies里程碑金500萬美元（約新台幣1.39億元），EPS貢獻約0.55元，有機會帶動下半年獲利轉盈。

利多一波波的中裕，近一周來已有愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注劑型三期臨床試驗解盲數據達標，10月將向美國FDA申請藥證，最快明年首季上市。

另外，第二代愛滋病新藥TM B-365臨床一期試驗成功，數據結果遠超過原先設定標準，該新藥為超長效型新藥，將結合中裕從美國國衛院技轉的TMB-38 0一起搭配合併用藥，鎖定目標為商機100億美元的前期愛滋病患市場。

此外，中裕先前已公布，除了無錫廠外，將增加該藥物委託韓國三星生物製劑代工生產，SBL已將生物反應器從2,000L擴大至15,000L，待美國FDA、歐盟EMA完成查廠後，有機會明年中取得認證，Trogarzo將開始由三星接手生產，屆時整體毛利率將大幅提升、上看70％。

而台灣竹北廠繼取得GMP確效後，已進入試產階段，廠區共有四個2,000公升的反應槽，產能僅次台康生（6589），該廠區規劃往CDMO（委託開發生產）方向，期望增加新的成長動能。

中裕表示，該公司與Theratechnologies的愛滋病新藥上市總里程碑金達1,000萬美元，其中，愛滋病新藥在歐洲上市一年後，Theratechnologies需給付中裕500萬美元，另外愛滋病新藥銷售達5,000萬美元時，Theratechnologies需再支付500萬美元。

(時報資訊)

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