受到晶圓代工成熟製程產能供不應求，以及新冠肺炎疫情造成生產鏈中斷，全球金氧半場效電晶體（MOSFET）下半年持續缺貨。

但疫情加速數位轉型，等同於替杰力（5299）、大中（6435）等業者，打開新市場大門，除了加快朝向大功率的電動車領域擴大布局爭取認證通過及出貨外，亦同步卡位氮化鎵（GaN）或碳化矽（SiC）等第三代化合物功率半導體供應鏈。

由於國際IDM大廠面臨自有晶圓廠及晶圓代工廠產能吃緊壓力，加上東南亞自有封測廠因疫情降載，下半年MOSFET供不應求並順利調漲價格，大中及杰力等業者受惠於轉單效應，營收表現優於預期。

大中8月合併營收月增10.3％達2.77億元，較去年同期成長14.2％。杰力8月合併營收月增0.4％達2.52億元，較去年同期成長56.7％，同步創下單月營收歷史新高。法人預期大中及杰力第三季營收將改寫歷史新高，第四季維持高檔，全年營收及獲利可望創下新高紀錄。

雖然近期因為疫情緣故，智慧型手機、筆電及平板、車用電子等都因長短料問題造成出貨不順，而疫情下的封城也導致終端需求放緩。不過，MOSFET下半年仍然供不應求，主要原因來自於半導體成熟製程產能供不應求，而數位轉型下包括電動車或智慧工廠、新處理器平台電腦、5G手機或基地台等新需求浮現，對MOSFET用量有增無減。

在第四季MOSFET仍缺貨情況下，法人預期大中及杰力等業者營運將維持高檔。業者指出，國際IDM廠還無法回復全產能出貨，包括大中、杰力等國內MOSFET廠持續受惠轉單，在晶圓代工及封測等產能支援下，雖然價格在第四季相對持平，但出貨量成長動能仍在，營收及獲利表現將維持高檔，產能供不應求情況至少會持續到明年中。

同樣因為疫情蔓延及國際IDM廠供貨不足，過去需要長達二～三年的車用或工控相關晶片認證期已經明顯縮短，包括杰力、大中等已陸續擴大車用MOSFET認證及試產出貨，大動作往電動車領域布局，包含近期與經濟部工業局合作的電動機車自主供應鏈，同時也增加在GaN或SiC的技術研發投資，明年就可在第三代化合物半導體供應鏈取得先機。

(時報資訊)

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