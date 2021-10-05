美國電動車大廠特斯拉第三季交車逾24萬輛，創下新高紀錄，特斯拉概念股貿聯-KY（3665）砸146億元，併德商LEONI事業群，4日股價攻高至漲停板價，精測（6510）、健策（3653）等共七檔相關族群，股價逆勢上揚。

在半導體缺貨衝擊汽車業之際，特斯拉第三季交車量依舊突破24萬台，創下新高紀錄，預計全年交車量將達成目標，較去年成長50％以上。

由於高階車款Model S及X產能爬升，加上柏林廠預計於第四季小批量產，預期第四季達到25至26萬輛，全年達到88～90萬輛，大幅優於燃油車銷量下滑的窘境。

法人相對看好相關類股如貿聯-KY、健和興、智伸科、順德等。而電動車電池材料如康普、美琪瑪及聚和等，因基本業績撐腰及產業向上趨勢不變，也有望吸引輪動搶短資金。

統一投顧指出，特斯拉在供應鏈與物流等方面的管理得當，而且得益於上海工廠的擴產，以及中國大陸Model Y標準續航版車型推出，價格更為親民，Model Y車型全球持續熱銷，第三季的交付量數據繼續創歷史紀錄，連續第四個季度創新高。

國泰證期資深經理蔡明翰認為，全球車用晶片荒依然未解，導致汽車供應鏈陰霾壟罩，但電動車龍頭特斯拉第三季仍交出亮眼成績單，交車量24.1萬台，高於去年同期的14萬台，也高於分析師預期的22萬台，今年累計交車量已達62.7萬台，今年交車量成長50％的目標將可輕鬆達成。

特斯拉或台灣供應鏈的股價，今年以來表現皆相對落後，主要反映市場擔憂市場需求減弱與缺料導致估應卡關，在交車數據優於預期之下，將使市場擔憂大幅降低，蔡明翰預期，落後的股價將還給其公道，短線有望落後補漲，可持續偏多操作。

(時報資訊)

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