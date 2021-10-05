全球綠能及健康意識提升，自行車及電動自行車（E-bike）騎乘人口逐年增加，亞系外資看好自行車雙雄的前景，尤其是歐、美自行車市場中長期需求樂觀，給予巨大（9921）「買進」評等，目標價410元；而美利達（9914）也被列為防禦性類股，具長線題材。

亞系外資表示，目前巨大的訂單能見度看到2023上半年，雖然大陸市場入門款產品的需求放緩，惟仍看好長期市場需求；此外，E-bike是驅動巨大營收穩健成長的重要動能。今年上半年E-bike占巨大整體營收30％，毛利率在26至27％，較一般自行車高約4％；此外，巨大今年將定價提高5至10％，抵銷了今年運費、零件漲價等增加的成本。

面對國際大廠零件交期大幅延長，巨大表示，改採台廠生產製造的低階、可取代的零件，解決部分缺料問題。巨大強調，疫情尚未穩定，自行車需求未消退，且歐、美庫存水位不及半個月，惟受限缺料，組裝產能無法提高，加上航運成本漲且船期拉長，預期將影響下半年營收與獲利成長幅度。

法人表示，巨大缺料的情況，預期在2022年第二或第三季緩解，主因Shimano與桂盟（5306）等零件供應商積極擴產；此外，巨大將在越南平陽省設廠，預計2023下半年投產。

(時報資訊)

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