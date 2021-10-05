鍍面大廠燁輝（2023）大陸廠伴隨當地恢復供電已復工生產，對於外銷接單情況，燁輝表示，在歐美需求仍維持強勁下，目前外銷比重達到八成，且11月外銷接單也已提前接滿，開始承接12月訂單，下半年營運前景持續看好。

此外，燁輝（香港）控股公司向主辦銀行台灣企銀辦理的3,400萬元聯貸案，燁輝執行副總陳永賢表示，主要是充實大陸廠的營運資金，也就是借新還舊，並非有其它投資用途。

燁輝（中國）廠9月底受到大陸實施「能耗雙控」政策影響，配合當地政府限電四天，以致總產能減產15％，雖影響不大，但10月1日起，隨著恢復供電，逐步提高產能，至4日止已恢復正常。燁輝表示，大陸廠原本就是採24小時輪班，因此不受十一長假影響，仍維持正常生產，且日前停工期間減產的部分，也要在10月補足。

至於最近接單情況，燁輝說，公司日前開出10月內銷盤價與12月外銷盤價，均比照上游鋼廠維持平盤。至於外銷接單情況，除了10月外銷訂單早已接滿外，11月外銷訂單也已順利接滿，目前外銷比重提高到八成，內銷比重只剩二成，且持續承接12月外銷訂單，增添營運動能。

燁輝指出，雖然國內市場維持平穩，但歐美市場需求仍然強勁，以致接單順暢，以美國而言，單月銷量逼近2萬公噸，且售價維持在高檔，其中鍍鋅鋼板每公噸離岸報價在1,200～1,300美元左右，烤漆鋼板每公噸達到1,500～1,600美元左右；下半年營運前景持續看旺。

(時報資訊)

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