受到船期延誤影響，聚陽（1477）4日公布9月營收24.92億元，年減7.3％、月減9.5％，遠低市場預期。聚陽指出，因疫情造成船期不穩，9月有約7％～8％的訂單受到延誤會延至10月，「9月先蹲、10月後跳」，第四季衝高峰，今年整體營運維持成長軌道。

聚陽累計前三季合併營收212.34億元，仍有12.5％的年成長。依過往幾年的營運軌跡，第三季一向是聚陽每年營收獲利的高峰；聚陽表示，第三季因受到越南疫情影響，當地工廠被迫停產或減產，造成營運旺季不旺，但隨著越南等東南亞市場疫情趨緩、產線復工，訂單將遞延到第四季出貨，預期第四季營運將淡季不淡，可望衝上全年營運最高峰。

聚陽指出，第四季的產能除越南可逐月增加，另外，在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲的生產據點，原本就正常生產，透過全球產能調度支援，對第四季營收獲利攀高峰審慎樂觀。

聚陽自結今年前八月稅前獲利22.15億元，年增28.3％，每股稅前盈餘已達9.44元。為衝高營收獲利，努力達成年初設定營運有二位數成長的目標，聚陽表示，手中訂單無虞，將「擇優出貨」，以平均單價較高、高階訂單優先出貨，來提升營業毛利率及營益率。

除對今年營運成長具樂觀信心，聚陽也指出，由於歐美經濟活動陸續恢復正常，GAP等手中主要客戶，對明年服飾消費市場景氣已恢復信心，因此已陸續對2022年的訂單開始規劃。

根據目前看到的訂單能見度，聚陽表示，明年第一季訂單已無虞，除傳統品牌服飾廠有增加訂單的考量，疫情過後，電商平台對訂單的成長也已在接洽。

依目前終端市場對服飾需求的火熱，加上品牌服飾廠庫存水位一般普遍都偏低；疫情過後，聚陽預期，2022年在新舊客戶數及下單量都有成長空間下，明年營運前景還是樂觀期待。

(時報資訊)

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