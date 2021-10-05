大陸限電危機一觸即發，在目前政策不明下，如何因應成了一大難題，為降低限電對營運的影響，安力-KY（5223）擬提高庫存因應，安力-KY指出，9月營收雖因限電小受影響，不過應可維持月增格局。

大陸限電成了茶壼裡的風暴，何時停？停多久？沒有人抓得住，現在大陸擁有三座廠房的安力-KY也受累，不過，安力-KY指出，主要業務屬組裝，並未列在高耗能產業，受限電影響不大，再加上9月仍有足夠的安全庫存，初估9月營收仍可維持月增格局，表現應該會高過8月的1.88億元。

展望未來，安力-KY指出，目前限電政策還不明朗，未來仍會持續關注政策動向，此外，也會在未限電日加速生產、提高庫存。

安力-KY指出，以往都是照既定排程，逐周穩定生產，但現考量到電力問題，一旦接到客戶預測訂單，就會加碼生產、預建庫存，另為因應不時之需，也會就現有的三個廠產能進行調度。

安力-KY表示，目前三個廠的平均稼動率約為七成，其中尤以重慶廠稼動率最低，不排除電力吃緊時，會先由重慶廠來做支應，盡量不影響出貨。

由於美系筆電大廠今年第四季預訂有兩新款Pro筆電會登場，身為蘋果供應鏈的安力-KY可望受惠，對此，安力-KY表示，事實上今年8月美系筆電拉貨就較去年同期或是較上月明顯提升。

(時報資訊)

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