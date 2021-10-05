南電（8046）4日公布9月營收45.08億元、月減4.6％、年增29.1％，雖然營收微幅降溫，但仍較去年成長，且創下單月歷史第三高，累計前九月營收達374.54億元、年增36.07％，續創歷年同期新高，第三季營收141.14億元、年增34.34％，也創下單季歷史新高。

南電昆山廠配合當地政府限電政策，安排製程停機至9月30日，停機期間以現有庫存因應，及協調台灣母公司內其他廠區進行產銷調配。

南電表示，中國能耗雙控雖然略有影響，不過9月生產天數少一天，影響大於前者。展望後續，IC載板依舊供不應求，HDI受惠旺季需求也強勁，力拚營收、獲利季季增的目標不變。

因應載板產能供給依舊吃緊，南電正積極擴產當中，已於第二季全數開出的昆山廠ABF新產能，下半年持續進行去瓶頸，提升生產良率、效率；錦興廠拚2021年底完工、2022年第一季滿載生產；樹林廠2022年第四季完工，2023年第一季投產。

由於ABF供需不平衡、交期也長，部分客戶產品設計改變採用BT載板，南電亦針對BT進行擴充，預計明年第一季會增加20％BT產能。

展望後續，南電先前強調，將持續深耕中央處理器、繪圖晶片、高階網通、高效運算等產品，提升高值化與尖端產品銷售比重。擴充新產能的同時，也會將人工智慧導入生產管理，以軟硬並進的方式提升良效率。

另外，除了已經正在進行的擴產計畫外，公司未來將再推動新的IC載板擴建，以持續擴大市占率，達成本業獲利逐季成長的目標。

中國9月底實施能耗雙控，蘇州、昆山是台商PCB聚集的重鎮之一，緊急限電、停產的衝擊下，不少業者受影響，許多公司近期股價也略顯疲弱。

不過外資提出不同看法，認為在當地的ABF族群，包括南亞及欣興，因當地貢獻較低、衝擊有限，且若是限電政策延長至第四季，將導致ABF載板的供應減少，但需求依舊強勁之下，反而有利於ABF平均售價及利潤率有望進一步提高，因此重申對兩家業者買入的看法。

(時報資訊)

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