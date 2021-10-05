銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）4日公布9月營收，6.6億元、年增78.05％、月減5.8％，累計前三季營收達57.69億元、年增59.14％，創歷年同期新高。公司表示，主要是去年受疫情影響、銷售下滑，而今年市場需求回溫顯著，高單價特殊材料出貨暢旺，尤其以車用電子及照明散熱材料動能最為強勁。

騰輝提到，中國9月能耗雙空限電措施，江蘇、昆山一帶不少當地工廠受到影響，騰輝雖然沒有受到直接影響，大陸三廠營運仍維持正常，只是有一部分客戶受到衝擊，因此月底部分訂單延後出貨。

另外，由於全球車用晶片供需失衡的不利因素仍持續顯現，影響品牌車廠生產節奏，進而影響交車速度，造成廠商的拉貨力道趨緩，汽車相關訂單也有受到部分影響。

展望後續騰輝表示，車用晶片供應逐步恢復正常，拉貨動能將持續回升，公司預期將帶動相關訂單回流，此外，長期專注高頻產品以及面板背光技術，積極開發終端新客戶，本月訂單已逐步增加，未來放量可期。

騰輝進一步表示，供需不平衡帶來原物料漲價以及長短料缺貨，仍要持續關注對市場的影響，並保持維繫與供應商長久合作關係，專注利基市場開發及業務拓展。

騰輝在汽車LED車燈照明散熱材料上占有重要市場分額，受惠車市升溫及電動車加速成長趨勢，散熱需求大幅成長，也帶動散熱材料訂單暢旺，公司看好未來電動車具有大量散熱需求，包括逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，對於散熱材料業績未來的成長樂觀看待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意