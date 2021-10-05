筆電、智慧型手機、網通產品處於出貨旺季帶動，晶技（3042）宣布，9月營收以14.43億元創下歷史次高，其中，核心業務石英元件9月營收更以14.17億元再度刷新該業務部門的歷史新高，比上個月大增8.33％，累積石英元件第三季營收為39.75億元、優於預期，而前三季晶技營收也以117.55億元超越去年全年。

晶技第三季受惠於iPhone拉貨、商用與消費性筆電需求不墜，加上晶技第三季開出新產能，即使晶技沒有向客戶漲價，依然帶動石英元件營收從7月的12.49億元一路向上走高，8月石英元件營收以13.08億元創下單月歷史新高後，9月更以14.17億元再度刷新歷史新高紀錄，月增率則高達8.3％。

而加計重慶房地產事業交屋入帳的2500萬元營收後，晶技9月營收來到14.43億元，寫下單月營收歷史次高紀錄，營收月增率為6.96％，年增率為22.52％，累積第三季營收為41.02億元，比上一季下滑5.5％。

主要是受到第三季房地產事業營收遠少於第二季所致，年增率仍高達三成，累積前九月營收為117.55億元，已經超越去年全年水準。

晶技營收、毛利率的成長性並非因為漲價而來，晶技董事長林萬興表示，晶技毛利率上升都是因為優化產品組合而來，5G、車用、小型化產品營收占比上升，毛利率自然走揚，第三季毛利率可望優於第二季一、兩個百分點，第三季在經濟規模放大與產品組合優化下，法人估計有機會挑戰37.5％以上。

至於在第四季營收方面，雖然iPhone出貨量還在爬坡階段，不過消費性電子產品的淡季將屆，供應鏈的長短料問題依然無解，下游需求持續有雜音。

法人預估，晶技石英元件10月營收還有機會維持在9月高檔，不過11、12月營收會開始下滑，累積第四季營收可能將比第三季減少約一成左右。

以第三季營收為41.02億元來推算，第四季營收可能會落在37億元上下，仍比去年同期大增14～15％左右，全年營收不排除能挑戰150～160億元，比去年大增四成左右。

(時報資訊)

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