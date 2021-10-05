市場觀察： 美國製造業活動進一步升溫，根據美國供應管理協會（ISM）報告顯示，9月美國製造業指數持續走升，來到61.1，優於市場預期的59.6，並創5月以來高點。市場預計9月美國ISM非製造業指數從61.7小幅回落至60.2，但仍高於60，顯示美國消費動能強勁。就業市場部分受到Delta 病毒影響仍舊相對疲弱，截至9月25日當周，初領失業金人數約報36.2萬人，高於市場預估的33萬人，連續三周走升。

盤勢分析：

短期台股負面干擾，9月底以來加權指數出現較深的回檔，自17,300點修正至16,400點，下跌近千點，主要來自三大原因：美國政府調高債務上限遭阻、中國祭出「能耗雙控」限電政策，以及股市評價水準來到近20年高檔位置。

美國債務膨脹議題僵持不下，成為短線干擾市場的重要因素之一，美國財政部長葉倫公開表示，希望國會提高舉債上限，以避免債務違約之可能性，引發市場議論進而衝擊股市表現。第三季開始中國大陸宣布集體限電措施，擴大對高耗能、高汙染產業實施嚴格控管，工廠生產受影響，其背後隱含的是全球能源價格高漲，以及減少碳排放的壓力。限電措施將導致生產中斷、干擾產業供應，進一步拖累全球股市表現。

另一方面，從評價面來看，由於全球股市過去兩年的亮眼漲勢，使得股市評價來到近20年高檔位置，僅次於2000年科技泡破水準、而且高於金融海嘯前高點。台股短線面臨較大回檔壓力。惟在經濟數據持續轉佳、基本面向上，以及景氣循環周期尚未結束等條件支撐，市場中長線趨勢依舊往上。加上美國聯準會表明不會在今年啟動升息，根據過往經驗股市高檔多出現在升息尾聲、開始降息之前，目前僅開始縮減QE購債，尚未正式進入升息階段，預計股市未來還有走升的機會。

操作建議：

近期操作策略上，中國限電措施對台股產業造成較明顯的影響，受害產主要集中在漲多的科技股及航運產業。面對中國限電，漲多的科技股首當其衝，尤其產線位於限電地區的族群影響最大，包括PCB、電子網通廠、被動元件等；另因為限電伴隨而生的減產問題，亦將壓縮貨運需求，恐影響海運、空運價格。

中國限電措施也造就部分受惠族群，並分為短期受惠與長期受惠。短期受惠聚焦因為產能減少出現的報價上漲題材，包括塑化股中的PVC、EVA，工業用紙，以及部分鋼鐵等。長期受惠產業則以綠能、電動車為主，隨著全球積極推動零碳經濟，再生能源、綠能需求大幅增加，包括太陽能、風力發電、儲能設備等。同時電動車也會逐步取代汽油車，後續成長動能龐大，看好車用線束零組件，充電樁，鋰電池等供應鏈。

另美國聯準會今年進行減購債計畫，下一步為利率正常化，在升息循環環境下，有利於金融股利差擴大，可望替整個產業帶來正面效應，看好金融股中期表現。

(時報資訊)