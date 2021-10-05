台股4日再挫百點，失守16,500點整數大關，市場震盪之下，資金尋求避風港，高配息率題材趁勢而起。統計10月將有超過30檔ETF陸續除息，其中，群益道瓊美國地產（00714）年化配息率近7％、永豐台灣ESG（00888）、永豐臺灣加權ETF（006204）年化配息率也皆有5％以上水準。

據統計，目前已公布配發金額及除息日期的ETF共有36檔，主要集中在19日、21日兩天除息，以年化配息率來看，群益道瓊美國地產公告配息0.376元，換算年化配息率達6.76％，延續第三季高配息率表現。

首度配息的永豐台灣ESG ETF配息金額為0.432元，以掛牌兩季度計算，年化報酬率約5.58％，目前受益人數逾5.8萬人，避免配息金額稀釋，永豐投信4日宣布將在初級市場實施申購控管。

富邦臺灣中小ETF在4日公告10月預計配發1.99元，19日除息，以最新收盤價換算，殖利率達5.13％，優於過去2年平均約3.76％。

另外，「元老級」的元大高股息ETF預計本周公布收益分配結果，由於上市櫃今年配發現金股利創歷史新高，加上先前換股策略引發市場高度關注，此次元大高股息ETF配息金額也成為10月ETF配息一大重頭戲。

(時報資訊)