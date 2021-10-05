全球瘋電動車投資，元大證券表示，為了讓小資族也能輕鬆參與行情，將於7日下午舉辦「小資族搶攻電動車十年大商機」免費線上講座，由元大投顧市場研究部分析師周偉康及元大小資頻道主播陳怡璇共同解析電動車未來十年趨勢，並進一步解說如何用銅板價投資電動車產業族群。

全球面臨極端氣候及嚴重空污衝擊，加快各國聯手減碳救地球的覺悟，許多國家已將禁止傳統燃油車上路的期限提前至2030年，並加速推動電動車發展，電動車產業即將進入十年黃金爆發成長期。

元大證指出，「小資族搶攻電動車十年大商機」免費線上講座舉辦時間為7日下午15:30～16:30，課程免費。並提醒有興趣的投資人，可至元大權證網或掃描QR-code下載APP線上報名，取得免費講座票券。

元大證表示，未來電動車將逐漸取代傳統燃油引擎車，估每年可帶來全球百兆以上的大商機，傳統汽車產業及新興的電動車科技產業，無不卯足全力搶攻這塊電動車的新大陸。

而針對這場交通產業的大變革，台灣科技產業早已默默布局深耕，發展電動車關鍵技術的電池、電機、電控「三電系統」，正好是台灣電子技術的強項，電動車需要大量電子零件，不管是整車、電供系統、電池、充電設備、電控、車用馬達、感測、半導體、光電、電腦、顯示器及智慧IC等產業，台灣供應鏈應有盡有，在電動車領域，台灣所擁有龐大的全球競爭力，也為投資人帶來無窮的機會。

甫掛牌不久的「元大特選電動車N」（020028），發行價格為5元，近期雖然受到大盤回檔影響，4日股價收在4.79元，相當於買進一張不到5,000元，投入門檻不高。且具有單價低，免選股特性，適合小資族和沒有時間看盤選股的投資人布局中長線電動車成長趨勢。

(時報資訊)