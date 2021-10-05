疫情趨緩，「解封受惠股」拒絕低迷、霸氣脫口罩！全球首款新冠口服藥有望問世、國內5日「上山下海」免戴罩、五倍券上路，「三大題材」齊發，易飛網（2734）4日漲停，夏都（2722）、新天地（8940）、雄獅（2731）漲逾5％；航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）雖遭外資「提款」開高走低，仍力守平盤附近、相對抗跌。

法人指出，「解封受惠股」除「三大題材」助攻，還有基本面回溫、資金流效應加持；航空產業則有望受惠「偽出國」離島旅遊「出手相救」，加上股價位階偏低，後市可期。

默沙東藥廠研發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」有望問世，指揮中心也證實「採購談判中」；而本土疫情連五日「+0」，5日將放寬戶外戴口罩規定，「上山下海」免戴口罩。

本土疫情降溫，市場看好「解封受惠股」第四季營運動能增溫，且電子股「殺聲隆隆」，資金無處可躲、轉入內需族群「避風頭」。上市觀光類股指數4日飆漲1.78％，盤中漲幅更一度逼近3％，突破5日線、季線。

旅遊業者易飛網股價4日亮燈漲停，成交量創近三個月新高，力拚收復季線；夏都、新天地、雄獅勁揚逾半根漲停板，南仁湖、五福、山富、高野、六福、晶華、鳳凰、91APP*-KY也揚升3～5％。

五倍券8日開放使用，法人直言其效益可望「比三倍券大」，且第四季至明年首季就能「見效」，餐飲、觀光、百貨、電商等內需概念股獲資金青睞。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，「解封受惠股」基本面可望谷底回升，雖短線仍難回歸疫情前水準，但在加權指數表現不佳、電子族群弱勢下，有望推升市場資金往內需族群流動。

另航空雙雄長榮航、華航股價4日「大洗三溫暖」，長榮航開盤不到兩分鐘即攻上20.25元，與漲停價僅差0.1元，華航也狂漲逾8％；惟在外資無情倒貨2.47萬、2.61萬張下，股價「迫降」，分別以平盤、小跌0.3％作收。

蔡明翰分析，航空雙雄屬於「低位階、營運出現回溫跡象」，與貨櫃三雄相比，較具漲價空間；加上國內疫情趨緩、「國旅券」適用離島旅遊業，若離島班機增加、「旅遊泡泡」重啟，預期客運量需求可望成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意