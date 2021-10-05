日本銷售No.1「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」自2020年3月插旗台灣，截至2021年10月止全台會擴展到19家分店，為提供台灣各地的民眾更便利的服務，眼鏡市場推出全新概念店，邀請知名網紅YouTuber阿翰擔任剪綵出席佳賓，主要介紹「nosefree」系列商品，更推出台灣限定新款新色紀念商品。另，在日本熱銷400萬支以上的FREE FiT系列商品只要1,990元起就能入手，搭配鏡片自由選配，通通追加0元不變貴，現在買比日本買還划算。

高村總經理表示，為慶祝新店舖開幕，日本與台灣團隊共同開發，針對台灣人的臉型＆喜好設計，推出台灣限定新款新色紀念商品，讓台灣的消費者可以同時享受機能兼具時尚感眼鏡的多元魅力。

順應台灣五倍券的發行，更加碼祭出憑消費券消費3,000元以上再打95折優惠，街邊門市至10月17日也有周年慶好康加碼，消費滿3千送150，滿6千折300，百貨、街邊門市消費滿1,500元再送超可愛的帆布手提袋，要買要快。現在只要親臨新開幕的門市，桃園大江購物中心店、微風南山atre店、新竹大遠百店、遠百信義A13店、新光三越台南新天地本館店，來店即送眼鏡哥眼鏡姐的拭鏡布，送完為止，現場還有折價券摸彩活動，現抽現折。網址：https://www.meganeichiba.com.tw/。

(時報資訊)