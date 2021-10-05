保險業一年一度的盛事，由IFPA中華保險與理財規劃人員協會所籌辦的國際盛會「IFPA DAY亞洲華人保險與理財研討會」已邁入第19屆，今年受到Covid 19的影響，改以線上年會的模式於9月28日至30日進行，提供保險業務夥伴一個全新視訊年會的體驗。

IFPA DAY今年大會主題：「新思維、新視界，後疫情時代的成功戰略」，針對保險夥伴必備三大能力：專業能力、品牌形象力及線上行銷力，邀請國外知名講師、國內各公司菁英，以及今年東奧羽球雙打金牌得主麟洋與大家分享。

年會邀請到APFinSA亞太財務策劃聯會會長江德華、IFPA理事長劉先覺、大會主席楊美娟等致詞，及多位國內保險公司例如台灣人壽總經理莊中慶、國泰人壽副總經理張殷壽、全球人壽副總經理郭肇佳，透過視訊向台灣保險夥伴勉勵。

首場課程由IFPA協會理事長劉先覺主講的前瞻論壇「後疫情時代全球保險業發展趨勢」拉開序幕，探討數位浪潮及金融科技的衝擊，對客戶前端業務數位轉型的規劃與發展；接著由新加坡超人氣講師馮安強，於年度論壇講述如何透過社群平台加強與客戶的人際連結，分享了「社群平台4大超能力」，包含建立個人品牌、深化關係、產生有品質的潛在客戶、吸引合作夥伴等。

保險業務特別重視團隊的培養與訓練，在組織管理的部份請到百人IDA領導者戈智勇分享新時代年輕團隊的經營；緊接著由華人3W紀錄創造著陳玉婷率領國內保險業界翹楚進行一場長達100分鐘的菁英論壇，邀請到台灣人壽王天倫、中國人壽呂敏淑、公勝保經孫羚沄、南山人壽黃明楓等優秀業務菁英分享數位行銷與組織管理攻略。

最後一天則安排由富邦人壽廖京鵬及國泰人壽廖鴻儒針對如何運用科技工具的輔助，讓客戶自動找上門。最引人注目的則是線上年會請到的特別嘉賓－東京奧運羽球雙打麟洋配的王齊麟、李洋，現身說法。

(時報資訊)