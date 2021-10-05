為推廣綠能、跟鄉親有更良好的溝通，太陽能系統設計營造商永鑫能源於重陽前夕，10月2日在嘉義縣布袋鎮建德宮舉辦重陽晚會暨漁電共生說明會，建德宮董事長陳國偉、中安里里長李吉雄、西安里里長陳福地、過溝國中校長柯志明、過溝國小校長陳淑惠及多位民代助理跟上百位在地居民都到場同歡，現場氣氛熱鬧、賓主盡歡。會中永鑫能源針對漁電共生及未來營運計畫詳細說明，也一一回覆鄉親的提問，深獲地方認同。

晚會也邀請了當地過溝國中、小的學生社團到場表演，並由永鑫能源執行長湯孟翰抽出最大獎LED電視，抽到大獎的民眾樂得合不攏嘴。永鑫能源執行長湯孟翰表示，永鑫能源在地方開發時，一定會與當地進行對話，希望藉由這個晚會與地方鄉親交流情誼，未來也會持續與地方溝通。西安里里長陳福地及中安里里長李吉雄也表示，再生能源是國家重要政策，希望綠能廠商進行開發時與地方持續溝通，增進民眾對綠能的了解，此次永鑫能源主動舉辦地方同歡活動是很好的示範。

晚會原先計畫以「辦桌」形式舉辦，考量疫情仍未解除，有別先前「辦桌」的規劃，永鑫能源與建德宮廟方討論，和數家夜市攤販合作，發給居民「夜市券」兌換商品，現場除了人數管制及實名制之外，場內也全面禁止飲食。夜市券的發放除了讓居民兌換合作攤販商品，也能促進他們至場外夜市消費，不僅做好防疫，更能振興當地經濟。當地居民表示，這次活動不僅讓鄉親了解漁電共生的優點，也消除鄉親對太陽能進駐的疑慮，許多鄉親熱烈支持也簽署同意意願書。

永鑫能源執行長湯孟翰表示，永鑫能源長期深耕於嘉義縣布袋鎮，不僅建設全國最大水面型滯洪池案場新塭滯洪池，更秉持「農漁為本、綠電加值」的核心價值，以綠能資源帶動漁業升級、永續發展，積極於布袋建設漁電共生，期許創造在地就業經濟、優化養殖技術環境、永續土地發展利用，帶動漁業與綠能共生共榮。

(時報資訊)