信邦（3023）4日公布九月營收22.38億元、年增9％，再度創下單月歷史新高，累計第三季營收為66.57億元，同樣創下單季新高。公司看好，傳統旺季消費性產品需求升溫，同時工業、醫療領域需求也不淡，2021全年追求雙位數成長的目標不變。

信邦表示，今年雖然受到風電整體需求減少的不利影響，但在醫療及健康照護、汽車、太陽能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長的帶動下，仍持續創造營收歷史高點之佳績。

信邦九月營收成長動能來自汽車、通訊及電子週邊銷售分別較八月成長7.89％及2.84％。累計前9月各產業銷售狀況與去年同期比較，醫療及健康照護產業成長19.51％、汽車產業成長88％、綠能及節能產業減少4.61％、工業應用產業成長21.09％、通訊及電子週邊產業成長33.44％。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔73.6％、連接器及零組件銷售佔26.4％。產業別銷售分佈方面，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.86％、工業應用佔27.12％、綠能及節能佔23.72％、汽車產業佔11.66％、醫療及健康照護佔9.64％。

信邦表示，今年綠能及節能產業減少，主要是去年中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年整體風電需求下滑，風電連接線組銷售較去年同期減少26.4％。

不過太陽能微逆變器直流電與交流電的連接線組，受惠既有客戶需求持續增加，及耕耘多年的新客戶於今年開花結果，太陽能發電之連接線組銷售較去年同期成長42.08％。

信邦提到，中國近期的限電風波，煤炭短缺是供電緊張的原因，再次燃起綠電建置的需求，由於煤炭價格的持續上漲，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩。

(時報資訊)

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