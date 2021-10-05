疫情影響終端需求，聯發科（2454）5G手機晶片雖下修7奈米第四季投片量，但5奈米季度投片量將達1萬片，預期智慧手機、物聯網及運算、智慧家庭、電源管理IC等四大平台晶片出貨強勁，全年財測目標將順利達陣。隨著2022年進入後疫情時代，全球經濟復甦，法人看好聯發科的5G手機晶片出貨將創新高，營運會優於今年。

聯發科預期第三季合併營收介於1,257～1,319億元之間，以7月及8月營收表現來看，9月營收達425億元就可達成財測目標，由於第三季中國手機廠推出多款搭載聯發科天璣系列晶片的5G智慧型手機，法人仍看好9月營收將優於預期，可望創下單月營收歷史次高，季度營收將上看1300億元並改寫歷史新高。

雖然疫情導致智慧手機銷售放緩，聯發科亦下修第四季5G手機晶片7奈米投片，但5奈米季度投片量仍維持1萬片規模不變，且4G手機晶片供不應求，聯發科增加對晶圓代工廠下單。法人預期聯發科智慧手機、物聯網及運算、智慧家庭、電源管理IC等四大平台晶片出貨維持高檔，全年營收成長45％目標將順利達陣。聯發科不評論法人預估財務數字。

聯發科下半年業績展望及全年營收目標不變情況下，股價跌深吸引買盤，在台股4日大盤指數急跌下，儘管漲幅收斂但仍力守盤上，終場上漲7元，以892元作收，成交量達4,626張，三大法人賣超縮小至199張。

隨著疫苗接種率的提升及口服新藥開發傳出捷報，市場對2022年全球解封及總體經濟重拾成長的信心增溫，而下半年因疫情導致5G手機銷售成長放緩，可望在明年出現強勁成長。業界評估，今年全球5G智慧型手機出貨量逾5億支，明年上看7～8億支。因此，聯發科2022年已提前預訂產能以因應強勁需求。

業界人士指出，聯發科已向台積電預訂5奈米及4奈米先進製程產能，天璣2000系列5G手機晶片將在明年逐季放量出貨，而聯發科也大舉向力積電預訂12吋產能以支援電源管理IC龐大需求。市場估聯發科今年5G手機晶片出貨量逾2億套，明年出貨量成長率將逾五成達3億套以上。

再者，看好WiFi 6/6E無線網路明年隨著5G市場同步快速成長，聯發科發布全新Filogic 830/630系統單晶片。法人看好聯發科的WiFi 6/6E明年強勁出貨，可望維持其在獨立型WiFi晶片第一大廠寶座。

(時報資訊)

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