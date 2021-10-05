由中華民國資訊軟體協會一年一度為期四天「2021數位應用週」在10月1日圓滿落幕，該活動堪稱資訊服務產業年度盛會，今年共規劃13場線上論壇，邀請76位講師分享，內容涵蓋女力領導、資訊安全、5G、AI、智慧製造、智慧廣告、數位治理、區塊鏈應用等主題，吸引了超過6千人參與這一系列論壇，累積觀看次數突破2萬人。

此系列活動還同步策劃線上展館「創新數位應用館」，分「智慧應用、資訊安全、新創創新、雲端服務」四大主題，四天期間也超過10萬人次上線瀏覽，了解各項數位應用服務。

總統蔡英文今年也特別以錄影方式現身「2021數位應用週」線上開幕致詞，她強調疫情期間，台灣運用科技強化整體防疫量能，在疫後振興上，也善用數位科技在五倍券綁定上。她提到，現正是全球供應鏈重組的時刻，台灣應持續把握高階硬體製造優勢，持續結合AIOT、人工智慧、物聯網和5G技術，開發出具有創意的應用模式，提高產業創新和應變的能力。

「2021數位應用週」以「全球數位轉型，臺灣智慧共行」活動主題，中華軟協理事長沈柏延引述英國首相邱吉爾名言「不要浪費一場好危機」，企業在疫情下應趁機進行數位轉型。他提到未來數位轉型需要四種人才：懂變革、懂流程、懂數據及懂技術的人才。「2021數位應用週」落幕後，中華軟協也提出八項產業建言（如表），彙報蔡英文總統作為未來擬定資訊政策參酌。

5+2創新產業邁向智慧國家

過去高科技產業是男性的天下，行政院政務委員郭耀煌出席「2021數位應用週」談到他被派任籌備我國「數位發展部」的任務和目標，他表示，台灣面臨全球數位轉型趨勢，啟動了「數位國家．創新經濟發展方案」，台灣5+2創新產業可以扮演打造數位沃土的產業，並促進國內產業創新蓬勃發展，加速邁向「智慧國家」。郭耀煌說，2021是台灣結構性調整的關鍵年，他期許軟協能推動資訊軟體系統應用結合產業數位轉型，讓台灣資服業成為產業星群的亮點。

郭耀煌觀察，近年，女性逐漸在高科技產業崛起，談「數位轉型」不只談數位創新，也要落實數位包容與平衡，他也認為數位國度是可以創造兩性平衡的國度。

數位＋策略 優化數位應用

經濟部工業局局長呂正華提到這兩年全球受到疫情影響，雲端服務備增，中華軟協在沈柏延倡導數位轉型理念下，希望成為推升台灣產業數位轉型助力，他以今年5月疫情升溫之際，中華軟協適時推出防疫數位服務專區，提供給企業一站式服務，及時幫產業大忙，還推升了資服業商機。

呂正華觀察，近年來，全球產業環境變化快速，台灣需要高度韌性，工業局為了讓企業抓住產業數位轉型機會，運用我國硬體優勢，積極協助產業軟硬整合，把AI、資安、大數據等軟實力引進醫療、製造等相關產業。尤其在AI領域，工業局提出「數位＋」的策略，把數位應用加到食品、紡織等加到傳統產業，提升產業競爭力，並夥同各公協會產業力量，讓技術落地，例如工業局委託中華軟協協助AI產業化；又如協助資安廠商進行能量資安認證等等措施。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂出席系列論壇時也提到疫情後，數位轉型成為企業必備技能，不管內部管理或外部行銷，怎麼樣提升效率、降低成本，是企業最關心的一件事。她也觀察到，台灣在今年五月中疫情爆發，民眾也經歷了數位轉型洗禮，如家中小孩從實體轉成視訊學習；吃飯改為線上訂餐，實體店面朝線上開店等。

胡貝蒂提到過去十多年前，經濟部中小企業處就開始維運「網路大學校」，讓企業員工可以在線上不受時空限制學習。在今年七月更推出「臺灣雲市集」平台，提供各項數位解決方案，企業只要在平台上找到需要的雲端解決方案，政府補助八成費用，最高可獲得3萬元補助。

女力領導 推數位包容

今年「數位應用週」首場論壇即「女力領導，數位包容」為主軸，邀請到台灣微軟首席營運長陳慧蓉、桃園市政府資訊科技局局長余宛如、慧與科技總經理蕭舜華三位優秀女科技人。

陳慧蓉分享數位包容的概念時，她說台灣微軟透過一系列對弱勢團體包容性經濟的協助，促使更快速數位轉型。她預測，未來最大的工作將是科技工作，她建議應先培養未來科技能力，例如財務人員可以強化科技能力，即能在財務方面做出進步的變革。

余宛如分析原本就是工業大城的桃園，正積極朝向智慧城市發展，也積極建構數位學習平台，讓學生在非上課期間，也可以持續學習，這對偏鄉學生幫助很大。針對數位包容議題，她說，過去她持續推動新女力、倡議女力科技，盼台灣能成為兩性在科技上最為融合的國度。

蕭舜華帶領HPE在台灣協助許多企業進行數位轉型，她提出數位轉型三大主軸，分別為數據服務、混合雲服務、智能維運，她強調數位轉型要以資料（Data）為核心，唯有好的數據平台，才是數位轉型的根本。

數位轉型不能忽略新趨勢

2020年起，各電信公司紛紛推出5G服務，中華軟協理事長沈柏延認為，5G有助於加速數位轉型，它也能讓各項數位應用想像更具體，也能實現新商業模式。

最後，DTA數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然與台灣大哥大總經理林之晨以產業代表提出如何打造台灣數位經濟沃土環境。

旗鑑平台助攻數位經濟

陳正然認為成功數位轉型「典範移轉」很重要，不只技術而已，還有商模、營運等多面向的配合，在面對數位轉型創新要素，數位轉型有很多未知，在做中學，最後才是找到工具與方法。因此，數位轉型不是一件事，也不是一個計畫，各種應用它需要的解決方式都不太一樣。

林之晨則認為，要打造數位經濟沃土，扶植本土的台灣旗鑑平台很重要，以新加坡為例，新加坡政府就知道若要打造經濟沃土，必須扶植一個旗鑑平台，當時他們全面扶植蝦皮成為一個旗鑑平台。因此，我們要思考如何幫助有機會壯大的業者在資本以及人才上的支持。

(時報資訊)