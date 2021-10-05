離岸風電進入密集建設期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）4日宣布，完成彰芳暨西島離岸風電計畫首座水下基礎安裝，後續將力拚今年完成八座，並結合國內產業供應鏈，達成國產化的目標。

CIP表示，彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，每座高度達80公尺，約26層樓高，平均每座重量超過1,200噸，並委由荷蘭大廠皇家Boskalis與本土華聯海事工程所合資的伯威海事動員工作船Bokalift 1負責基樁與水下基礎安裝。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP全權委由世紀鋼承攬供應的62座水下基礎，至今仍是台灣離岸風電史上最大的一筆本土化訂單，伯威海事亦是目前唯一提前落實水下基礎施工本土化的大廠。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou指出，第一座水下基礎由伯威海事順利完成安裝，是彰芳西島風場重要里程碑，這項計畫由七國主權出口信貸擔保、25家國內外銀行提供專案融資，務必得「準時交付」。

彰芳暨西島離岸風場2018年在經濟部離岸風電遴選中獲配600MW併網容量，當年底取得籌設許可，2019年1月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約，於2018年及2019年12月獲經濟部工業局產業關聯審查通過，預計2022年及2023年分別完成100MW及500MW併聯商轉。

(時報資訊)

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