都更、危老風潮發酵，台北市都發局最新統計，全市危老核准案以中山區70件高居各區之冠，其中，中山北路更是「熱區」，中山北路二段93巷短短500多公尺，就有「忠泰旭美」、「中山‧吉美」、「璞真中山北路案」三大豪宅都更案，短兵相接，總銷規模破百億元。

都更、危老已躍居為房市顯學，最近危老重建案最密集的中山區，下波推案焦點落在中山北路二段，多家一線建商積極卡位，包括忠泰、璞真、吉美建設三家建商，同步推出該區域都更案，總銷規模一舉突破百億元。

吉美建設耕耘十多年的「中山‧吉美」，位於中山北路二段93巷、錦州街，原為數棟舊公寓及老華廈，透過危老程序後將於近期推案，基地面積約520坪，建築規劃也從原先5～10樓高度，拉高到地上24樓地標型建築。據悉總銷規模將上看50億元，開價每坪上百萬。

忠泰建設的「忠泰旭美」位於中山北路二段93巷底，忠泰近一年陸續傳出收購附近老透天，去年底以近300萬元單價購入「高齡」透天厝。

「璞真中山北路案」位於中山北路二段、民生東路一段1巷、中山北路二段93巷中間的街廓，屬第四種商業區，基地規模約370坪，將開發為23樓、總戶數63戶的大樓。

591房屋交易網新聞組長畢務潔表示，中山北路二段、馬偕醫院商圈新建案，區域行情每坪大多落在120萬元以上，該區段因有中山北路黃金門牌，向來就有中高階買盤，包括自營商、企業主和在地客等，未來隨著都更危老重建案陸續開發，區域也可望脫胎換骨。

(時報資訊)