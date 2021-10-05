流行樂天王周杰倫概念股「巨星傳奇集團」向香港交易所申請上市！巨星傳奇創辦人包括周杰倫母親葉惠美、周杰倫所屬經紀公司杰威爾負責人楊峻榮，二人合計持股27.6％，知名作詞人方文山擔任巨星傳奇首席文化官。

巨星傳奇集團成立於2017年，由楊峻榮、葉惠美、馬心婷、陳中等四人創辦，聚焦新零售和IP創作、營運，透過專有明星IP及IP導向的媒體內容及活動推廣新零售，核定資本額50億股，但只發行5億4,291萬4,624股，每股面值0.00001美元，在今年9月底向港交所申請上市。

據招股說明書，巨星傳奇是周杰倫在大陸多場大型音樂會承包商、策劃者及投資人，並有周杰倫卡通肖像「周同學」商標、真人秀節目「周遊記」的權利，與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年IP授權協議，獲得開發周杰倫及其IP有關項目的優先權，並透過社群媒體、電商平台銷售魔胴防彈咖啡、護膚產品等。

巨星傳奇2020年營收人民幣4.56億元（逾19.7億台幣）、年增3.7倍，獲利人民幣7,563萬元、年增2.3倍；2021上半年營收人民幣1.66億元，獲利人民幣829萬元、年減87％，主要受疫情影響在大陸的演唱會活動等。

巨星傳奇近三年主要收入為低碳體重管理飲料「魔胴防彈咖啡」（大陸市占40.6％），占2021上半年收入72.4％，連同護膚等產品新零售業績占比達83.7％，IP創造及營運分部收入占16.3％。

周杰倫沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，但周杰倫母親葉美惠與周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮各持50％的Legend Key，持有巨星傳奇上市前27.63％股權。

(時報資訊)