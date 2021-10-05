東元電機3日夜間公告，東元集團會長黃茂雄請辭東元董事，原法人董事東和國際投資改派代表人，由森業營造董事長黃呈琮接任。黃茂雄指出，希望自己能「輕鬆一點」，7月選出的新任董事會運作已運暢，未來個人將投入集團的資產管理、餐飲及投資事業。

東元在今年董事會改選後，正式進入公司派、華新、寶佳，以及黃育仁陣營的改革派四方共治時代。黃茂雄在今年東元董事改前，曾表達當董事或許更能調和各方，自己也不一定要當董事。

不過黃茂雄在新董事會二個多月即請辭董事，時間點正值黃茂雄對黃育仁主導的菱光、東友發動收購戰，黃育仁暫時守下了二家公司經營權之後，父子之爭是否落幕，引發市場的關注。

對於不續任東元董事，黃茂雄表示，不用去聯想到最近的什麼事情，完全沒有什麼特別考量，主要是個人希望能夠「輕鬆一點」，10多年前就已將董事長職務交棒給副會長劉兆凱，原本新一屆董事會成立之前，就已有打算，若董事會運作順利，即不再續任。7月剛選出的新任董事會運作已相當順暢，在現任董事長邱純枝的領導之下，運作得不錯、非常放心。

對於東元未來發展方面，黃茂雄說，期待目前的董事會所有成員均能發揮其所長，現在有許多新時代的發展如碳中和等，希望東元不只是跟上時代，更希望能夠領導時代。

接任董事者為今年在東元董事改選中高票落馬的森業營造董事長黃呈琮，森業營造過去最知名為投入永春都更案整合，他同時也是台北市進出口商業同業公會理事長，亦為東元大股東、前常務董事，今年東元董事改選中原被提名自然人董事，也在規劃董事名單之列，不過由於董事席次縮減、各方競爭激烈，而高票落馬，這次則以東和國際投資代表人的身份進入東元董事會。

邱純枝表示，黃茂雄離開董事會對東元集團實為一大損失，但尊重他的個人生涯規劃，未來也希望他能繼續在集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發，持續為東元挹注成長。

(時報資訊)

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