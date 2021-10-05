兩年一度，全球最大工具機展—歐洲工具機展4日在義大利米蘭登場。台灣工具機業者因疫情再起，無法完整接種兩劑疫苗，顯得興趣缺缺，友嘉、東台及程泰等工具機集團不參展搶單，僅台中精機、永進、上銀義大利子公司及全球傳動等38家廠商報名參展，創史上新低。

歐洲工具機展向來是全球各國工具機廠及零件業，藉由新產品或新技術搶單的最佳舞台，友嘉集團曾經連續兩屆包下整個展覽館，陳列併購國際品牌及友嘉FFG等品牌工具機。

機械公會彙總統計，2019年透過機械公會報名台灣工具機廠及零件業參展220家，使用攤位逾七千個，擠身第四大參展國或地區；但依據貿協資料，台灣參展家數高達239家，躍升全球第二大參展國。

農曆年前，台灣疫情再起，永進、高鋒、大立、高明、哈伯、儀辰及台灣引興等31家廠商報名參展，隨歐洲各國陸續解封，歐洲訂單湧現，台中精機、程泰及全球傳動等大廠也加入出國參展搶訂單行列，上銀則由義大利子公司報名參展，一度多達48家廠商參展。

友嘉集團目前集團在手訂單超過新台幣百億元，開始接明年訂單；東台目前在手訂單40億元，訂單能見度看到年底，兩大集團評估歐洲實施疫苗護照，許多買主無法前往米蘭看展，今年全缺席歐洲工具機展，改以線上展搶單。

8月Delta變種病毒肆虐全球，主辦單位雖維持10月4月～9日如期舉行，但台灣工具機業者礙於台灣疫苗不足，尤其年輕業務人員無法打第一劑疫苗，年紀稍長主管無法完整接踵兩劑疫苗，紛紛打退堂鼓，放棄參展。繼高鋒、哈伯之後，程泰集團董事長楊德華認為，疫情衝擊下，參展效益不大，決定放棄。機械公會彙總，最後參展廠商降至38家，創歷史新低。

台中精機今年工具機及塑膠射出成型機內外銷及大陸訂單均滿載，開始接明年訂單，展現旺盛企圖心，不單增加參展攤位數，還由董事長黃明和獨子總經理室高專黃獻彬帶隊參展。反觀，其他廠商多半委請代理商參展或大幅縮減台灣派往歐洲人數。

(時報資訊)

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