政府發放五倍振興券在即，民眾預期業者將加碼優惠促銷，意外造成市場暫緩購車的狀況，開學傳統旺季機車銷售不如預期，9月總銷量僅7.68萬輛、年減26％。

10月8日首波五倍券發放後，機車業者看好能刺激民眾購車意願。業者強調，年底環保署汰舊換新補助將落日，明年買車至少得多付3,000元，且因晶片短缺問題日益嚴峻，多款熱門車型隨時會缺車下，有意購車民眾應趁早入手。

根據監理所資料，9月國內機車新領牌總數為7.68萬輛，月增15.3％、年減26％；累計前三季機車總領牌數達54萬輛、年減21％。

機車業者分析，9月是大專院校開學季，本是機車市場傳統旺季，加上擺脫農曆鬼月干擾下，原本預期9月市場規模至少有8萬輛的基本盤，但最終卻不如預期，一方面因疫情後座力比想像中大，另一方面則是因五倍券即將發放，買家出現購車優惠將加碼的預期心理，因而暫緩購車。

業者指出，燃油機車主要對象族群為社會中低階層，今年受到疫情影響，收入銳減、被迫放無薪假者多，影響其購車、換車意願，讓今年整體機車市場無力重返成長趨線。

另一方面，晶片短缺的問題，讓油車業者生產供應秩序大亂，晶片、零件價格飛漲下，對於幾乎「零利潤」的入門車型供應形成兩難，就怕做愈多賠愈多，但供應量少又怕損失市占，業者傷透腦筋。

接下來五倍券的發放，機車業者樂觀將能起刺激消費的效果，尤其燃油機車主力客層多為價格敏感族群，有5,000元五倍券，及業者相對加碼的優惠，可望刺激年底一波購車買氣。

此外，環署汰舊換新補助3,000元政策今年底落日，搶搭補助末班車買氣可望同時作多年終機車市場。

不過業者也提醒，目前晶片短缺問題不見緩解，繼馬來西亞疫情升溫封城後，大陸近期限電措施成為晶片供應的新危機，加上許多東南亞進口零件也因當地疫情反覆，供應不穩定，熱銷車款處於隨時會斷鏈缺車的危機，想拿最多政府購車補助的買家應趁早出手。

(時報資訊)