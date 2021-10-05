中國大陸「能耗雙控」政策擴大，擔心電價高漲，傳國內散熱雙雄雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）為反映電價成本上揚，已陸續對客戶發出漲價通知，新訂單漲幅約5％至10％，惟多數散熱廠均表示，對漲價事件一無所悉，目前也未發出任何漲價通知。

能耗雙控將台廠搞得人仰馬翻，為了解決限電可能帶來的影響，散熱廠頻頻出招，除在沒有限電時期，儘量加班生產外，尋找其他替代供應廠的方案也在考慮之中，外傳漲價以反映電價成本上揚，也是一招。

市場傳言為了反映限電帶來的成本上揚壓力，散熱廠已開出第一槍，並相繼對客戶發出漲價通知，初估新訂單漲幅達5％至10％。

惟被點名帶頭漲價的尼得科超眾表示，並未發出漲價通知，就報價機制言之，已經量產的機種是絕對不可能再漲價，至於新年度的機種，則會因應新的成本結構做全新的報價，並無所謂的報價調漲多少幅度的說法。

泰碩總經理梁峻興則強調，目前停電狀況不明，後續影響仍要再觀察，現中國不論是電力、人力的供應都不太穩定，目前看起來今年第四季狀況會比較困難一點，但現在談漲價還太早。

此波受限電影響較小的奇鋐指出，受限電影響較大的浙江廠區佔營收比僅2％，再加上各廠區都備有專線，也有柴油發電機做備援，目前對生產的影響有限，反倒是供應商供料會否出現問題，比較令人擔憂。

(時報資訊)

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