泰鼎-KY（4927）4日公布九月營收，受惠客戶拉貨回穩，泰鼎九月營收重回正成長，加上三廠新產能的挹注下，推升第三季營收不論是以台幣或泰銖計算，均創下單季歷史新高。看好旺季需求不減，以及還有新產能會陸續加入貢獻，公司對於後續營運正面看待。

泰鼎九月營收11.4億元、月增9.5％、年增26.4％，第三季營收36.1億元、季增3.4％、年增12％，累計前九月營收達103.64億元、年增17.63％，創歷年同期新高。若以功能性貨幣泰銖計算，泰鼎九月營收年增40.6％，第三季營收年增24.5％，前九月累計營收年增25.2％。

法人表示，東南亞地區八月初受到疫情的影響嚴重，如越南、馬來西亞都有封城、工廠降載等措施，隨後在九月逐漸控制，生產、拉貨也恢復，看好受疫情影響而遞延出貨的訂單會持續到第四季，加上兩條新產線開出，樂觀看待泰鼎第四季營運有望再戰新高。

泰鼎表示，疫情發展反覆不定，整體拉貨低於訂單，不過需求沒有不見，九月也已經看到拉貨逐步回穩，公司正面看待第四季需求續強，尤其Home產品線看好會持續成長，車用方面也有望再拉高，通訊和PC需求亦不看淡，四大產品展望樂觀看待，惟大環境仍有疫情、長短料、中國限電等不確定因素，因此仍要持續觀察。

因應客戶需求強勁，尤其像是汽車板、Mini LED背光板等，泰鼎積極推動三廠的擴建，第一條產線已於七月中開出，第二、第三條產線預計在10月及11月開出的計畫不變，預計今年底前會開出該廠60％產能、剩下40％在明年第一季全數開完。

(時報資訊)

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