擴及全球的COVID-19疫情加速推動科技廠布局智慧醫療領域，宏碁旗下正申請登錄「戰略新板」的宏碁智醫，更挾著在資通訊產業積累的經驗和AI技術能力，跨向推助疫苗加速開發的研發平台，及智慧醫療全方位解決服務方案。宏碁集團創辦人施振榮並樂觀其成，預期最快明年就有機會將AI先進疫苗技術平台商轉。

另一方面，華碩也持續擴大在智慧醫療領域的應用成果，以旗下AICS（華碩AI研發中心）的AI雲端軟體服務SaaS為核心，華碩運用自然語言處理、電腦視覺、深度學習及大數據分析等技術，加速醫療資料的有效運用，同時提升醫院營運效能，以促進朝精準醫療發展。

宏碁在董事長暨執行長陳俊聖主導下，持續推進集團新事業規畫上市櫃，其中，聚焦AI導入智慧醫療解決方案的宏碁智醫（6857），近日也正式加入第三季才開板的興櫃戰略新板申請登錄業者，朝集團下一隻小金虎進程邁進。

施振榮4日受訪時表示，宏碁智醫推出的眼科AI輔助診斷軟體 VeriSee DR，繼在台灣取得醫材許可證、並在數家醫學中心和指標診所導入後，也陸續於泰國、印尼取得認證，預計接下來也會在菲律賓、越南及馬來西亞等地申請相關認證，並將東協地區作為布局海外市場的第一步。

此外，宏碁智醫也透過與國防醫學院、三軍總醫院的防疫科學研究中心研究計畫合作，瞄準如鎮定抗原預測、mRNA疫苗及免疫反應等領域，導入其AI技術加速多合一疫苗的開發進程。施振榮預期，在mRNA成為疫苗發展趨勢之際，宏碁智醫協助建置的AI先進疫苗技術平台，商轉後能讓更多醫界或國際藥廠透過該概念架構的平台加速開發疫苗，最快明年也許就有機會。

施振榮強調，把AI導入、推出產品後，必須要能落地在實際場域應用，並透過品牌建構可循環獲利的模式，才能持續擴大台灣在AI結合醫療的量能，進一步吸引國外大型醫療品牌業者來台尋求資源合作。

至於華碩AICS則陸續與振興醫院、台北慈濟醫院、彰化基督教醫院及中山醫學大學附設醫院等，分別合作端出已在台落地的智慧醫療成果，包括「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」，與「個人化智慧健康管理平台」等。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS致力鏈結產學研醫療應用，今年於國際學術會議發表十篇論文，並落地全台十九家醫學中心與醫院，同時亦與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手全球健康產業夥伴共創新藍海。

(時報資訊)

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