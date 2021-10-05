受到Chromebook主力市場美國K-12補助預算一度卡卡、部分教育機構砍單影響，全球Chromebook在第二季底、第三季後，出貨動能明顯下滑，呈現度小月的市況。

首當其衝的，位居市占第一的惠普（HP），繼7、8月逐步走跌後，9月Chromebook出貨降至僅剩六位數，也連帶拖累主要ODM廠廣達（2382）第三季的筆電出貨量大幅走跌。

美國FCC雖已宣布將提撥高達71.7億美元的ECF（Emergency Connectivity Fund），自今年下半年到明年6月為止，分批補助含括美國境內及關島、哥倫比亞等地區的學校及圖書館等相關人員，購置400美元以下的Chromebook、筆電及平板電腦等遠距學習所需工具，不過第一波12億美元的補助申請，於8月後才會啟動，第二波則甫於9月底開放申請，10月中就將截止。

然新啟動的補助還未在Chromebook市場中反映出拉貨動能，惠普Chromebook也從上半年單月出貨量皆破百萬台的高峰，在第三季驟減，至9月時出貨量僅剩不到40萬台。

雖惠普於日前法說會時釋出對Chromebook後市不看淡，並預期在美國啟動ECF補助基金後，第四季到明年上半年需求就將回溫。不過供應鏈業者指出，目前惠普尚未恢復對Chromebook的拉貨動能，主要訂單仍係針對商用的商務機及高階消費型機款為主。

另一方面，日本Chromebook市場雖在教育標案告一段落後，整體出貨動能走緩，但在遠距學習帶動下，今年以來在消費通路市場則持續以倍增幅度成長。

日本消費電子產品市調機構BCN公布的最新線上線下零售通路銷售調查指出，華碩在日本Chromebook消費市場仍穩居市場之冠，截至8月為止，市占率高達43.8％，宏碁則以33.7％的市占位居第二，總計雙A品牌廠在日本Chromebook消費通路上就占了近八成。

至於在Chromebook銷售前十大的機款中，華碩及宏碁各有三款機型列入排行榜中，華碩ASUS Chromebook C223NA機型更以22.9％的市占高居銷售之冠。

另惠普及聯想也都各有兩款產品擠進前十名，兩業者今年以來在日本Chromebook市場之市占率則各占11.2％。

(時報資訊)

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