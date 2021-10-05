聚鼎（6224）今年5月與TCLAD編列合併報表，TCLAD每月約挹注300～400萬美元營收，經過數個月整合之下，10月為最後一個月接管期，結帳系統、全球運籌管理系統本月將完全整合至聚鼎自己的系統中，度過整合陣痛期，聚鼎預期，明、後年整合效益將盡數發揮，聚鼎明年的營運不看淡。

聚鼎昆山廠日前配合江蘇省政府限電政策，停工至9月30日，10月4日～10月7日以假日補班生產，對產能影響不大，當地以生產PPTC、散熱基板為主力產品。

聚鼎的PPTC今年重返美系消費性廠懷抱，今年成長幅度創下歷史新高，年增幅度可望達40％，主要因聚鼎的PPTC脫離消費性電子，打開穿戴裝置、工控、消防、智能家居應用面，因此即使PPTC的比較基期拉高，但公司預期PPTC在2022年仍可望成長10～15％。

至於在市場關注的電動車散熱方面，聚鼎合併的TCLAD目前月營收約1億元，營收規模約是聚鼎的四倍大，今年合併第一年，因有無形資產、商譽攤提，加上今年遭逢汽車晶片荒，業績處於相對低檔，聚鼎預期，本月是最後一個月接管期，TCLAD的結帳系統、全球運籌管理系統將從漢高，完整納入聚鼎自己的系統中，從9月開始，TCLAD已經開始洽談明年度的訂單，度過整合的陣痛期，TCLAD明年力拚回到往年的新高水準。

聚鼎於前年7月宣布斥資2,600萬美元（新台幣7.65億元）現金收購德商漢高美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板事業（TCLAD），在電動車散熱、軍事、工業應用上，均已經打入重量級客戶。

聚鼎近日受大盤重挫襲擊，股價受拖累，4日一度觸及115元近期低點，跌破年線。

(時報資訊)