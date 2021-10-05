網路家庭（8044）近期積極投資、擴大營運觸角，4日再宣布以策略投資人身分參與麻布數據科技集團新一輪募資。網家執行長暨總經理蔡凱文表示，金融科技事業是網家集團積極布局的領域，目前除了已經有行動支付、第三方支付、電子支付及P幣生態圈的服務版圖以外，透過新的戰略投資，將可助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建串聯。

網家這次投資麻布數據科技，是與中國信託創投一起以策略投資人的身份一起參與，麻布數據科技旗下擁有麻布記帳Moneybook、發票存摺Invos、企業記帳NexTrek等三大金融科技品牌。截至今年度第二季底，麻布集團的發票存摺Invos已突破500萬用戶大關及累計10億筆交易數據，麻布記帳Moneybook則來到60萬用戶，並連結超過170萬個金融和支付帳戶。

此外，為提升資安防護，麻布集團也取得ISO 27001認證，在提供數位金融創新服務的同時，也為使用者權益把關。

蔡凱文表示，網家一直以來積極發展金融科技事業，在行動支付、第三方支付、電子支付、P幣生態圈都已有一定布局，而這次投資麻布集團，蔡凱文則指出，是看好麻布在用戶數增長及龐大的數據優勢，預期將可助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建與串聯。

網家近期積極投資，並透過策略結盟的方式拓展營運觸角。先前網家董事長詹宏志在談及未來集團營運布局時指出，接下來將會朝電商、物流、金融科技三大板塊去布局，其中金融科技部分，在今年底前就將看到初步成果。

而今年下半年，網家先是併購了保險電商易安網，由網家持股七成，易安網原團隊持股三成，正式切入數位保險領域，並率先推出疫苗險打頭陣，未來也將陸續上架不同險種。

此外，網家近期也再取得主打「先買後付」業務的21數位五成股權，詹宏志先前表示，從過去的合作中發現，台灣有相當多的消費族群在購買交易金額較高的商品，需要用到「先買後付」的服務，而國際上的趨勢也是這樣，未來將整合拍付與21世紀數位雙方優勢，提供更完整的金流服務，將金融科技的拼圖一片片補上。

(時報資訊)

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