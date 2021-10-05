國內疫情控制得宜，已連日加零，使得「防疫保單」（法定傳染病保險、疫苗接種險）承保件數銳減。金管會保險局公布，從2021年8月30日到9月27日，保險公司承保件數只增加40萬8,593件，等於平均每天只有約1.5萬件，遠遠低於8月的平均每天約3.5萬件，日增量掉了近六成。

金管會統計，防疫保單在今年9月初時，總承保件數就破1,200萬件，以台灣2,300餘萬人口估計，投保率近51％，意謂平均每兩人就有一人投保防疫保單。

防疫保單從5月中本土疫情大爆發後就快速增加，5月下旬平均日增近15萬張、到了6月平均日增約10～11萬張，7月平均約10萬件，不過9月以來，隨著疫情趨緩，民眾投保速度增幅也趨緩，目前僅是高峰期的十分之一。

反觀疫苗險從8月以來，增加速度就比防疫險快，隨著疫苗到貨速度加快、愈來愈多族群像是學生、年輕族群也開始有疫苗可打，不少民眾可能擔心打疫苗出現負作用，需要住院等額外支出，對於一年保費頂多100～300元的疫苗險，投保意願高。

保險局統計的「防疫保單」包含兩大類，一是「法定傳染病保險」，即給付住院、染疫、隔離等相關補償費用的保單；至於「疫苗險」則是施打疫苗而出現不良事件並住院診療，而提供理賠費用保單，兩者皆屬於一年期定期險。

保險局統計，2021年以來截至9月27日為止，防疫保單總投保件數為1,216萬999件，累計保費收入達78.69億元。其中，法定傳染病險為890萬9,201件，疫苗險為325萬1,798件。

就理賠狀況來看，2021年以來理賠件數已達2萬9,883件，累計理賠金額達21.34億元。其中，法定傳染病防疫險理賠2萬9,062件、理賠金額20.95億元；疫苗險僅理賠821件，理賠金額3,929.2萬元。

(時報資訊)