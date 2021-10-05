新契約保費連輸三個月，美元傳統保單8月終於扳回一城。據保發中心統計，8月美元傳統保單新契約保費約新台幣266億元，險勝美元投資型8月的新契約保費257億元，雖然8月整體新契約保費依舊是投資型保單賣贏傳統型，但已略見部分壽險公司加強美元傳統型保單的銷售力道，亦有部分公司美元投資型保單8月不如7月。

8月壽險新契約保費893億元，比7月時的819億元略增9％，且投資型保單銷售496億元，亦比7月時的484億元略高，且依舊賣贏傳統型保單，但占整體新契約保費的占率，則從7月的59％降到55.6％左右。

先前因為新台幣兌美元升值，加上資本市場多頭，保戶想要匯率、投資兩頭賺，所以美元投資型保單新契約保費從5月開始，反超一直領先的美元傳統型保單（主要是美元利變壽險），但8月情況又出現逆轉，美元傳統型保單再度恢復微幅的領先。

壽險業者分析原因有四，一是新參與者加入與壽險公司希望維持一定的新契約保費排名；二是新台幣兌美元依舊看升，美元保單投保需求仍高；三是資本市場已在相對高點，有壽險公司及保戶開始呈現觀望；四是美國聯準會將啟動縮表，資本市場可能波動變大，但升息機會開始提高，可調整宣告利率的利變壽險又重新成為話題。

新參與者加入是指台新金控買下保德信人壽，並更名為台新人壽後，強化美元利變保單銷售力道，7月約銷售新台幣9億元、8月約14億元，遠大於保德信人壽時期的銷售。台灣人壽亦有強化其美元利變壽險的吸引力，8月亦比7月多賣11億元，達37億元。

南山人壽及中國人壽亦維持其美元傳統保單的領先地位，8月各有59億與44億元的銷售量，全球人壽8月美元傳統保單銷量亦有顯著提升。

但在美元投資型保單上，國泰人壽及台壽依舊持續增加，8月分別以新台幣65億元及54億元，分占第一及第二名，都比7月增加。

累計前八月美元傳統型保單新契約保費前三名公司分別是南山人壽、中國人壽與國泰人壽，美元投資型前三名則是國泰人壽、台灣人壽與富邦人壽。

(時報資訊)