因應高齡社會的到來，各界均重視長期照護機構的設立並串起在地社區、照護者及被照護者的在地生活圈，銀行提供的金流服務主要為授信融資、收付管理等，各銀行積極強化此業務。第一銀行表示，將積極串接各層次長期照護產業間的金流服務；華南銀行也透過跨部門專案小組整合銀行資源，提供長期照護產業金融服務。

一銀指出，客戶如有醫療費用給付或入住安養、長照機構需求者，得於信託契約中約定，相關費用得由信託專戶中支付，如果擔心費用因為疾病惡化而愈來愈高，也可以隨時更改定期給付金額。

針對長期照護業者需向入住者收取入住保證金性質的預收款，一銀主管說，可與銀行約定，將入住者繳付的資金交付信託管理，並由銀行依信託契約管理資金，讓入住者放心。

以長照機構產業為例，華銀主管說，資金需求主要來自於醫療設備或興建相關設施、研發及創新費用等，銀行除可以扮演融資提供者外，亦可透過信託架構增加被照顧者之保障，如預收款信託。

再者，銀行亦可作為各長期照護產業交流或轉介平台，結合不同層次的長照服務，創造一條龍的長照服務，打造在地的樂齡生態圈。

華銀主管指出，為保障被照護者的財產安全，首要以安養信託為推廣項目，透過信託架構的專款專用保障資金用途，用以支付每月生活費、繳付安養機構費用或醫療支出，另搭配信託監察人制度以監督信託的運作，確保信託資金的安全，以保障高齡者的養老生活。

(時報資訊)