財政部政務次長阮清華4日宣布，九大公股金融事業ESG倡議平台正式啟動，並由第一金控主辦「公股金融事業聯合供應商大會－永續金融領航會師」，將ESG及永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，營造健全的永續發展生態體系。

未來該平台將依「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」三大主軸於短中長期三階段推動逾35項執行方案，包括簽署赤道原則、推動綠建築及太陽能分行、發行綠色或可持續發展債券等，期盼藉由公股金融事業的聯合倡議，促使更多企業重視及因應ESG，引領產業邁向永續之途。

第一金控董事長邱月琴表示，國際清算銀行2020年提出「綠天鵝」一詞，示警全球暖化等氣候變遷問題可能演變為信用、市場、流動性、作業及保險風險等重要金融風險，引發系統性金融危機。

邱月琴指出，據聯合國氣候變遷專門委員會IPCC公布最新氣候變遷報告，預計2030年將比工業革命前高出攝氏1.5～1.6度，除非各國於2050年前達成「淨零碳排」，才可能在本世紀末前將溫度上升控制於攝氏1.5度的範圍內。

有些原本可授信或投資的企業，在各國政府制訂氣候變遷或環境保護政策後，可能就被金融機構排除在外，若要降低風險，銀行、資產管理公司、保險公司等金融機構，應透過議合，引導被投資及授信之企業符合巴黎氣候協定的目標，積極轉型並與供應商溝通對話。

第一金表示，成立公股金融事業ESG倡議平台有多重正面意義。第一是金融機構具集結社會大眾資金加以管理及投資運用之特殊性，不論是企業機構去碳化，或低碳的基礎建設皆需龐大資金來推動進行，金融機構的資金挹注可達相輔相成之效。

第二是因應氣候變遷及環保永續之國際趨勢，上市公股金融機構將訂定內部碳定價規則，評估導入科學基礎減碳目標（SBT）方法，以達成台灣「2050淨零碳排」的國家減碳目標。

第三是將世界經濟論壇（WEF）提供企業淨零碳轉型之策略模式應用於公股金融事業ESG倡議平台，訂定各項積極的行動方案，並持續推廣多元化普惠金融商品，積極導入與ESG有關之認證，且訂定高污染、高耗能產業之投融資上限，以加速產業的低碳轉型。

(時報資訊)

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