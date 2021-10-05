安永（EY）會計師事務所4日指出，疫情雖影響全球經濟，但安永全球近一年總收入達400億美元、相比去年372億美元水準約成長7.3％，且受惠於全球諮詢服務、ESG等業務興起，近七年安永全球收入年複合成長率為7.3％。

自2020年以來全球受疫情影響，居家工作成為主流辦公形式，安永以全球第五大戰略諮詢機構優勢和各地區策略聯盟協助企業客戶數位轉型，在戰略諮詢服務部分營收年增19.6％。

安永EY台灣聯合會計師事務所所長傅文芳表示，除了既有的諮詢服務優勢外，安永全球未來三年將投資100億美元推動NextWave全球策略發展，包括提升員工、客戶、社會、財務等四大核心價值，尤其是積極培訓員工具備數位化技能，員工再以數位化工具協助客戶創新轉型。

傅文芳指出，安永自2018年建立EY-Badges證章制度，透過Acclaim公司培訓員工數位化技能，若測試通過可取得認證，證章存在自己帳戶並帶著走，屬個人客製化平台，近三年已超過7萬名員工取得EY-Badges證章。

因IBM、微軟等國際企業皆採納其數位證章制度，傅文芳認為，安永員工以數位技能證章到全世界或新雇主都適用，對職業轉換跑道非常有助益。

而安永持續投資內部科技和品質管理系統，目前安永全球已有超過4.4萬名科技人員和2.2萬名數據科學家。傅文芳表示，安永全球未來三年預計投資25億美元在人工智慧（AI）、數據結構、創新科技、生態系統，並進一步建立安永全方位服務和解決方案的全球客戶技術平台。

另歐盟在2023年將開始課徵碳關稅，傅文芳指出，安永幫助台商客戶開發新的全球永續發展解決方案，透過分年計畫達到去碳化目標，因應未來碳關稅與國際ESG需求。

(時報資訊)