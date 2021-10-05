台北英僑商務協會（British Chamber of Commerce in Taipei, BCCT）近日舉辦「Better Business Award優良企業貢獻獎」頒獎典禮，國泰金控不僅推動自身零碳營運轉型，更透過議合行動引領被投資企業邁向淨零，不停歇的努力獲得國際評審青睞，入圍本次「最佳企業氣候行動獎」，為此獎項入圍者中唯一的金融業者。

BCCT「優良企業貢獻獎」今年邁入第五屆，共頒發最佳企業領袖獎、最佳企業氣候行動獎、企業社會責任獎、企業多元文化獎、最佳創新健康福祉獎、社會企業獎與最佳再生能源等七大類獎項，期待藉此塑造良好的社會責任文化並驅動企業永續發展。

國泰金控秉持金融專業職能，重視投資影響力，積極發揮機構投資人的責任，攜手被投資企業低碳轉型。國泰將「氣候變遷」定為議合主軸之一，是台灣唯一參與Climate Action 100+的企業，該倡議活動針對全球167家高排碳企業進行議合（占全球至少三分之二的溫室氣體排放）。國泰與名單中的台灣企業（共三家）議合，其中一家已承諾2050年價值鏈淨零碳排。

2021年更參與由AIGCC發起之「亞洲電廠議合倡議」，與掌管8.8兆美元資產的國際機構投資人，共同督促五家國際大型燃煤發電公司低碳轉型。

國泰積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾提高再生能源使用比率，透過與售電業者合作，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100％使用再生能源。

此外，國泰世華銀行已配置智慧電錶，導入可視化管理能源方案；國泰人壽透過能源盤點，逐步汰換老舊設備，更藉由使用再生能源設置太陽能板及推動綠建築設計，落實減碳。

全球進入氣候緊急狀態，淨零碳排亦已成為全球共識，身為台灣氣候金融領頭羊，國泰透過深化自身低碳營運轉型，強化企業韌性，同時持續推動綠色金融，並積極與投資對象展開對話，提升企業因應氣候變遷意識，攜手所有利害關係人因應氣候挑戰，共同達成「巴黎氣候協定」目標。

(時報資訊)

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