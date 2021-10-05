資誠（PwC）4日指出，台商赴美投資架構大致上可分成直接投資、以所得稅協定國間接投資、以非協定國間接投資等三種，其中以租稅協定國子公司轉投資美國孫公司最有利，實質所得稅負約40％，較直接投資（45％）與非協定國（56％）更優惠。

美國在台協會AIT商務組與資誠PwC聯合會計師事務所4日舉辦「美國供應鏈投資實務研討會」。資誠會計師事務所所長周建宏指出，近來台美經貿關係愈趨緊密，如台美重啟TIFA會議，且台灣在半導體、5G、新能源、生技產業具技術及人才優勢，可有效協助美國強化產業發展及穩健製造量能。

美國在台協會AIT商務組葛梁安副組長（Andrew Gately）表示，AIT近五年協助台灣企業參與美國商務部主辦SelectUSA活動，台灣企業投資美國趨勢逐步升溫。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，台企赴美投資若採直接投資美國子公司在美獲利100元，需繳美國企業所得稅21％，剩下獲利匯回台灣前需繳美國股利扣繳稅率30％。而在台申報營所稅20％時，因為台灣營所稅低於美國股利扣繳稅負，因此美國所得部分可全額抵減，其整體獲利為55元（100元-美國所得稅21元-美國股利扣繳24元），實質稅率為45％。

但如果是台企以第三地子公司轉投資美國孫公司，如果是荷蘭、英國等投資架構，因為荷、英分別與台灣、美國洽簽所得稅協定，可適用優惠扣繳稅率且全額扣抵，以美國孫公司在美獲利100元，完稅後約匯回荷蘭子公司79元，繳完股利扣繳稅負後，有75元可匯回我國，扣除我國營所稅20％後約剩下60元，實質稅率為40％。

不過，若為台企以非所得稅協定國子公司轉投資美國孫公司，蘇宥人表示，因適用較高股利稅負，其投資架構實質稅率將高達56％。

(時報資訊)