大陸保險龍頭中國平安進一步調整資產布局，傳計畫出售重組後的新方正集團的人壽保險業務，估值高達10億美元。這不僅是平安5月入主新方正集團以來首度出售業務，也符合該公司日前表態只會保留醫療等核心業務的布局。

外媒引述知情人士透露，中國平安保險正與財務顧問研究潛在的出售事宜，目前還在初期階段，尚未做出最終決定。消息人士又指，部分保險公司和投資基金已表達收購該業務的初步興趣。

中國平安H股4日未受提振，終場收跌3.76％，報51.25港元。平安A股則因「十一」長假休市未有交易。

北大方正於2019年爆發債務違約事件，最終由中國平安牽頭的財團重組北大方正。中國平安5月份透過旗下平安人壽，斥資人民幣（下同）507.5億元收購北大方正重組後的「新方正」七成股權，並將北大方正原有的醫療、金融、資訊科技及教育資產收歸旗下。

財華社報導，中國平安8月底舉行中期業績發表會時，中國平安公司總經理謝永林提到新方正集團未來的規劃，表示只會保留醫療等與平安核心主業相關的業務，進一步完善該集團的金融保險服務。至於其他非上述提到的資產項目，會按原訂計畫逐步出售或轉讓。

從中國平安2021年半年報來看，一方面因投資大陸房地產企業華夏幸福「踩雷」，資產減值計提已達359億元；另一方面，疫情後全球經濟形勢存不確定性，令保障型業務消費支出放緩，拖累中國平安壽險及健康險業務實現利潤較上年同期下降2.5％。分析機構認為，在壽險業務弱化的背景下，平安選擇出售新方正人壽業務將有利於提升整體資產價值。

(時報資訊)